Grupo se depara com criatura fofa e marrom enrolado no chão enquanto participam de desfile (Reprodução/PENNSYLVANIA BAT RESCUE)

Enquanto acontecia o Reading Holiday Parade, um festival na Pensilvânia, nos EUA, uma mãe notou um grupo de crianças lançando gravetos no chão. Ao observar com mais cuidado, ela percebeu se tratar de uma criatura marrom e fofa no solo, sob a sombra de uma placa de rua. Informações extraídas do portal The Dodo.

Depois de uma avaliação, ela descobriu a identidade do animal: se tratava de um morcego. Imediatamente a mulher instruiu as crianças a parar de jogar os gravetos e contatou o Pennsylvania Bat Rescue, a fim de obter resgate. No entanto, era início do desfile e não havia como esperar pela ajuda.

Assim que os socorristas chegaram, tiveram dificuldade com a localização do morcego. Com mais um pouco de pesquisa, finalmente encontraram a criatura.

“À primeira vista, não conseguimos encontrá-lo até que um pequeno animal marrom foi avistado, aterrorizado com o barulho do desfile”, disse Stephanie Stronsick, fundadora e diretora executiva do Pennsylvania Bat Rescue, ao The Dodo.

Leia mais um relato sobre animais:

Check-up completo

Grupo se depara com criatura fofa e marrom enrolado no chão enquanto participam de desfile (Reprodução/PENNSYLVANIA BAT RESCUE)

A criatura se encontrava enrolada no chão, assistindo centenas de pessoas passarem enquanto estava assustada e confusa. No entanto, o resgate veio a tempo.

Stronisck examinou o morcego e viu que ele não carregava nenhum tipo de ferimento grave. Em um exame completo, foi constatado que sua saúde estava intacta, por pura sorte.

“Ele está maravilhosamente bem agora”, disse Stronsick. “Ele ficou absolutamente apavorado quando chegou ao centro de reabilitação. Depois de alguns dias, ela se acalmou e começou a comer sozinho.”

Enquanto a primavera não chega na região, o animal seguirá sob os cuidados de seus socorristas para garantir sua segurança. Assim que a estação chegar, o pequeno morcego será solto em terras preservadas, a fim de juntar-se com a colônia de outros da mesma espécie.