Família acusa jovem de estragar a formatura da irmã após jantar desastroso

Questões alimentares sempre causam grande comoção, seja por uma restrição escolhida livremente pela pessoa, ou por uma questão de saúde como alergias e intolerâncias. No entanto, uma mulher acabou sofrendo as consequências físicas após ignorar suas restrições para comparecer ao jantar de formatura da sua irmã e decidiu buscar apoio no Reddit.

Sem se identificar, ela explica que tem uma alergia moderada a frutos do mar, sofrendo com problemas estomacais e urticárias quando ingere peixes ou qualquer alimento que venha do mar. No entanto, para comemorar a formatura de sua irmã ela acabou precisando comparecer a um jantar em um restaurante especializado em frutos do mar.

“Eu tentei falar com ela sobre levar minha própria comida porque não tinha outra opção no cardápio, mas ela disse que não seria adequado porque não tenho uma reação grave então não tenho desculpas para deixar de ir”.

“Achei que conseguiria manejar a situação se comesse algo antes do jantar, mas como tive um plantão com turno de 30 horas, não consegui encontrar tempo para comer enquanto estava no trabalho, além de sair em cima da hora para o jantar”.

Ela foi além de seu limite

A mulher então explica que acabou precisando se preparar para consumir frutos do mar em pouca quantidade, então tomou seu antialergico e orientou o marido a pedir um soro para se hidratar no dia seguinte, já sabendo sobre as reações de seu corpo ao alimento.

“Eu ainda fiquei doente, mas não muito mal porque eu acabei me preparando. No dia seguinte eu estava detonada, sem energia e desidratada, então disse a minha mãe que não iria a casa dela, mesmo toda a família estando por perto”.

Leia também: Mãe faz avó cancelar a compra dos presentes de Natal de seus filhos por ‘um bom motivo’

“Ela tentou me convencer a ir e eu acabei perdendo a paciência e dizendo que tive uma reação alérgica ao jantar e que não tinha condições de ir. Minha irmã pensou que eu a estava criticando e fez uma grande cena, dizendo que eu deveria ter ficado quieta e inventado outra desculpa. Eu errei em algum momento?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, apesar de ter boas intenções ela também errou nessa situação ao negligenciar a própria saúde.

“Sua família colocou sua saúde em segundo lugar, mas você também fez isso”, comentou uma pessoa.

“Você não deveria ter comido frutos do mar, mas sua irmã está sendo ignorante e mimada”, finalizou outra.