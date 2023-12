Ex-namorada de atirador presa por ameaças graves à comunidade, diz Polícia

Victoria Gabriela Rodríguez-Morales, ex-namorada do atirador de Uvalde, enfrenta agora 13 acusações federais por ameaçar, por seis meses consecutivos, as vítimas do massacre e a comunidade afetada. Com apenas 19 anos, a jovem de Porto Rico utilizou mídias sociais e e-mails para divulgar suas novidades, usando pseudônimos sinistros como 'SchoolShooter' e 'Killer22', diz o New York Post.

Histórico de ódio

As ameaças de Rodríguez-Morales precedem o massacre de Salvador Ramos, ex-namorado da adolescente, que deixou 21 mortos, incluindo 19 crianças. Investigada anteriormente por ameaças, ela continuou com seu comportamento suspeito mesmo após passar por uma cadeia juvenil.

Após o terrível evento, as ameaças de Rodríguez-Morales intensificaram-se, direcionando-se às vítimas e até mesmo aos candidatos políticos. As autoridades revelaram planos de ataques futuros, diminuindo uma continuação possível da violência em nome de Ramos.