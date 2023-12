Estrela do OnlyFans enfrenta repercussões após vídeo viral em loja de ferragens

O problema bizarro estava relacionado a um vídeo viral filmado em uma loja de ferragens, resultando em consequências inesperadas para a celebridade online. O que começou como um dia comum se transformou em um episódio surreal para Layla Kelly, estrela do OnlyFans da Nova Zelândia. Ao deparar-se com policiais à sua porta, ela temeu o pior, mas a visita era sobre um vídeo específico que se tornou viral nas redes sociais, diz o New York Post.

Uma visita policial inusitada

Ao receber os policiais, Layla ficou perplexa ao saber que a visita não estava relacionada a uma tragédia, mas sim um vídeo filmado semanas antes em uma loja de ferragens Bunnings. O conteúdo, no qual Layla e uma amiga encenavam uma brincadeira inusitada, havia acumulado mais de 15 milhões de visualizações.

OnlyFans star banned from hardware store chain, has cops come to her door after filming saucy video inside https://t.co/j8daTXLOPF pic.twitter.com/KVvXMqFuBw — New York Post (@nypost) December 5, 2023

O vídeo, destinado a ser uma piada, atraiu a atenção das autoridades, levando a estrela do OnlyFans a enviar avisos de invasão e enfrentar uma multa potencial de até US$ 6 mil se visitar qualquer loja Bunnings em Wellington nos próximos dois anos . Layla, apesar de agradecida por evitar acusações formais, expressou surpresa pela dramatização da situação.

Layla Kelly, eleita "Melhor Estrela Pornô" da Nova Zelândia em 2023, defende que o vídeo não causou danos e que tomaram impedidos para não expor ninguém. A particularidade da conversa com a polícia e as repercussões inesperadas destacam-se como a linha entre a liberdade criativa online e as questões legais podem ser tênues.

A Bunnings New Zealand, aparentemente, decidiu-se a comentar sobre o incidente, deixando a estrela de OnlyFans uma reflexão sobre as consequências de uma brincadeira que ganhou mais atenção do que ela imaginou.