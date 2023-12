Esposa de narcotraficante mexicano fará sua estreia artística em um vídeo musical

Apesar do juiz do distrito mexicano de Columbia, Rudolph Contreras, ter emitido uma ordem que torna mais rigorosas as condições de liberdade supervisionada de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ela compartilhou em suas redes sociais uma mudança de visual e a possibilidade de participar de um vídeo musical de música regional mexicana.

Com a determinação de Contreras, a ex-rainha de beleza "deverá se submeter a um registro, a qualquer momento, com ou sem ordem judicial, e por qualquer agente da lei ou agente de liberdade condicional".

Mesmo assim, Emma Coronel publicou em seus stories do Instagram como aplicaram uma tintura no cabelo para mudar o visual e indícios de que participará no videoclipe de dois cantores de música regional mexicana.

No breve vídeo, podemos ver o cantor Mario ‘El Cachorro’ Delgado e Mariel Colón Miró em um estúdio de gravação interpretando uma música chamada ’Se va a terminar’.

Posteriormente, ambos artistas publicaram outra história onde aparece Emma Coronel, e Mariel Colón postou uma imagem onde a esposa de El Chapo está sentada sendo maquiada por Ricky Fierce.

Finalmente, à lista se juntou o estilista Sergio Fernando Arevalo, que compartilhou uma selfie e foi o responsável pelo novo tom de cabelo de Emma Coronel; Arevalo já trabalhou com diversas artistas.