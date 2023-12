Ela fez de tudo para trocar de poltronas no avião, mas causou uma confusão por isso

Viagens de avião geralmente são momentos de tensão principalmente para pais que viajam com seus filhos pequenos. Dependendo do comportamento das crianças, uma viagem tranquila pode rapidamente virar uma grande confusão, conforme revela uma mulher no Reddit.

Sem se identificar, a jovem de 23 anos conta que voltava para casa com seu namorado e se preparava para encarar a última etapa da viagem: um voo noturno de duas horas. Esperando poder ter algum descanso dentro da aeronave, a mulher foi surpreendida quando uma família de quatro pessoas, os pais e dois filhos pequenos, sentaram-se na fileira ao seu lado.

“O menino de uns 5 anos estava extremamente agitado, enquanto o bebê estava chorando aos berros. Quando entramos no avião, eles se sentaram ao nosso lado e eu não fiquei animada com a possibilidade de estar sentada perto de uma criança agitada e de um bebê chorando”.

“Como o avião estava vazio, notei que algumas pessoas que estavam sentadas perto da família começaram a trocar de lugar, então chamei a comissária de bordo e pedi para fazer o mesmo, algo que ela não permitiu por conta da distribuição de peso no avião. Eu até mesmo me ofereci para pagar mais por lugares na primeira classe, mas ela disse que não seria possível e nós deveríamos permanecer nas nossas poltronas determinadas”.

Ela ficou sem paciência

Seguindo com seu relato, a mulher conta que mesmo com fones com cancelamento de ruído era possível ouvir a agitação da família, e que em determinado momento o menino mais velho chegou a derrubar suco em seus sapatos, tudo isso sob o olhar dos pais que “ficaram encarando” o casal durante todo o voo.

“Quando estávamos saindo eu perguntei se eles tinham algum problema com a gente porque ficaram nos encarando e o pai agiu de forma rude dizendo que nós estávamos ocupados demais tentando sentar longe deles”.

“Eu disse apenas que esperava dormir um pouco no voo e que não tinha a intenção de fazer mal a eles ao buscar uma solução pacífica. Eles ficaram reclamando e fazendo comentários sobre mim até o momento da retirada das bagagens, eu só queria que eles parassem de ficar me encarando”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma errada em nenhum momento durante a viagem.

“Vocês não agiram errado, mas provavelmente eles ficaram irritados ao ver todo o avião querendo sentar longe deles”, comentou uma pessoa.

“Você não fez nada de errado! Eles provavelmente só estavam cansados e estressados da viagem com as crianças”, finalizou outra.