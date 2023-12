Cão e dono são resgatados após queda de mais de 53 metros em desfiladeiro

Um cão e seu dono foram resgatados com segurança depois de escorregarem por mais de 53 metros em um desfiladeiro no estado de Nova York no domingo. O incidente ocorreu durante um passeio, quando o animal escorregou em "folhas caídas ou vegetação solta".

Os socorristas chegaram ao local por volta das 15h em Ovid para resgatar o cão idoso, preso no fundo do desfiladeiro. O dono, não identificado publicamente, tentou segurar o animal antes de ambos perderem o equilíbrio.

Resgate bem-sucedido

Após o resgate, que contou com a equipe de resgate com cordas do Condado de Seneca, o cão, mesmo com ferimentos leves, foi puxado para a segurança. O animal conseguiu andar e foi levado para se aquecer antes de se reunir com a família.

A comunidade expressou gratidão nas redes sociais pela intervenção rápida e bem-sucedida. Comentários no post do departamento de bombeiros destacaram o apoio da comunidade Amish local, conhecida por sua presença na área.

O incidente, que teve um desfecho feliz, destaca a importância da prontidão da equipe de resgate e a solidariedade da comunidade em situações de emergência envolvendo animais de estimação, como trouxe a People.