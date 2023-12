A empatia dos passageiros com um homem com Alzheimer desorientado durante um voo emociona nas redes sociais

Vídeo viralizou no TikTok Vídeo viralizou no TikTok

Um registro emocionante de empatia e amor compreensivo se tornou viral nas redes sociais. Ele demonstra, em uma experiência real, que quem se colocar no lugar do próximo pode “mover montanhas”.

De fato, um casal estava em pleno voo e o marido, que sofre de Alzheimer, fica desorientado enquanto sua esposa está no banheiro.

O homem, vítima da confusão, torna-se agressivo com passageiros e tripulantes do avião comercial. A mulher, ao retornar, percebe a situação e toma uma medida com a ajuda das pessoas presentes, conforme mostrado no vídeo publicado pelo jornal El Comercio no TikTok.

Ela pede a eles que cantem ‘You are my Sunshine’ - um clássico da música country americana - e que é a música favorita do homem, o que milagrosamente o acalma completamente e o faz conscientizar-se da realidade.

Em seguida, vemos ele sorrir, abraçar sua esposa e, finalmente, dormir em seu assento adormecido pelo canto dos passageiros e da tripulação. A empatia dessas pessoas conseguiu resolver o problema de uma maneira muito humana.