“Um verdadeiro pesadelo”: apresentador da TV chilena revelou a angustiante situação que sofreu nos Estados Unidos

“Um verdadeiro pesadelo”, disse ter vivido Don Francisco em sua última viagem aos Estados Unidos, conforme revelou ele mesmo em sua conta pessoal do Instagram.

Tudo aconteceu no dia 26 de novembro quando ele chegou à cidade de San Antonio, Texas, local onde foi convidado para inaugurar um centro de reabilitação da Teletón.

De acordo com o relato, ao chegar, ele percebeu que não havia trazido o medicamento que toma para a insônia, a eszopiclona, que é um indutor do sono que só é vendido com receita médica controlada. Seus comprimidos ficaram em sua casa em Miami, tornando quase impossível voltar.

Por isso, ele expressou que, depois de perceber que não tinha seu medicamento, "não sei se pela preocupação que se somou à raiva que me causou o esquecimento e a falta do meu indutor de sono, fiquei acordado das 10 da noite às 8 da manhã."

Don Francisco afirmou que experimentou todas as técnicas possíveis para dormir, mas não adiantou, simplesmente "nada funcionou", o que lhe causou uma angústia que ele disse ter sentido poucas vezes.

Ele desabafou

Parece que o ocorrido foi algo excepcional, porque o apresentador assegurou que nunca tinha passado por uma situação tão difícil: “Em meus 83 anos, nunca me havia ocorrido algo assim, foi a pior sensação e a maior angústia que já experimentei em uma noite. Foi desesperador, não conseguia dormir de forma nenhuna”.

Tudo se tornou uma montanha quando, além disso, ele ligou para seu médico em busca de ajuda, mas este disse que não podia prescrever uma nova receita para outro estado do país norte-americano: "Comecei a ficar desesperado novamente, resistindo à ideia de passar outra noite em claro", confessou.

No final, o conhecido animador conseguiu obter um medicamento similar que o ajudou de alguma forma: "O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa, e tentar buscar respostas pode ser um aprendizado para todos", terminou com a intenção de que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos possa resolver problemas futuros como este.