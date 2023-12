Pastor ‘disciplinado’ após filmar videoclipe provocante em igreja de 160 anos

Um pastor em Brooklyn enfrenta disciplina após permitir que a estrela pop Sabrina Carpenter filmasse um videoclipe provocante dentro de uma igreja com 160 anos de história. Monsenhor Jamie J. Gigantiello foi afastado de suas funções administrativas na Paróquia de Nossa Senhora do Monte Carmelo-Anunciação em Williamsburg este mês, após a estreia do vídeo "Feather" no YouTube.

O Bispo de Brooklyn, Robert Brennan, reconsagrou a igreja em uma missa após expressar horror com o conteúdo do vídeo. O clipe, que acumulou 11 milhões de visualizações em um mês, mostra a cantora de 24 anos passeando pela igreja do século XIX, vestindo um pequeno vestido preto em frente a quatro caixões em posição vertical.

Brennan designou o Bispo Auxiliar Witold Mroziewski como administrador temporário da paróquia, com supervisão administrativa total, enquanto Gigantiello passa por uma revisão. O pastor, que também atua como capelão do FDNY, teve seu cargo de 15 anos como vigário para o desenvolvimento retirado. Ele ainda pode celebrar missas.

Perdão e esclarecimento

Em uma carta aos paroquianos, Gigantiello pediu perdão e afirmou que não sabia da natureza provocante da filmagem. Ele ressaltou que a decisão errônea foi baseada na compreensão de que a maioria do vídeo seria filmada fora da igreja, sem conhecimento da presença de elementos polêmicos, segundo trouxe o New York Post.

Paroquianos expressaram apoio a Gigantiello, considerando a decisão uma falha de julgamento. Enquanto alguns defendem a reinstalação do pastor, outros destacam que a igreja do século XIX deveria ser preservada como um espaço sagrado. O valor de $5,000 arrecadado com o vídeo será doado a uma instituição de apoio a crises de gravidez.

O incidente destaca a delicada linha entre arte, liberdade de expressão e respeito aos locais sagrados. A comunidade agora enfrenta um período de reflexão, reavaliando as fronteiras entre cultura popular e santidade. O pastor Gigantiello, conhecido por suas realizações culinárias antes de ingressar no sacerdócio, enfrenta consequências por uma decisão que ultrapassou os limites da aceitação eclesiástica.