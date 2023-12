Pai compra briga com a sogra após comentários sobre as partes íntimas de sua filha

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit após se envolver em uma confusão com a mãe de sua esposa. Segundo ele, a mulher teve uma atitude que pode ser considerada nociva com a filha do casal.

Sem se identificar, o homem conta que é pai de uma menina de 4 anos e meio, e que a filha recentemente teve um problema estomacal e acabou passando por um período de diarreia. Como ele trabalha de casa e a esposa precisou se ausentar para levar o filho do casal ao médico, ele recebeu a sogra em casa para ajudá-lo a cuidar da menina mais nova.

“Minha filha precisava ir ao banheiro e eu ia pedir um momento na reunião on-line para poder ajudá-la a se limpar, minha sogra então disse que não era necessário, que ela ajudaria e eu aceitei. Minha filha sabe se limpar sozinha, mas como ela está com problemas intestinais, nós achamos melhor supervisionar”.

“Algum tempo depois minha filha veio até mim e pediu para eu limpá-la novamente, e eu perguntei se a avó não tinha ajudado. Foi aí que ela disse que sim, mas que a vovó ‘limpou errado’”.

O pai não conseguiu conter sua reação

Segundo o homem, a menina revelou que sua avó a limpou no sentido do ânus para a vagina, algo que ela disse ter aprendido com sua mãe e pai não ser o correto. Com isso, o homem questionou a sogra que, de forma agressiva, perguntou a ele se tinha algum jeito melhor de fazer isso.

“Eu expliquei a ela que não era saudável limpar as fezes puxando o papel no sentido da vagina, e ela me questionou se eu tinha uma vagina para dizer isso. Eu disse que não, mas que tenho uma filha e não quero que ela pegue uma infecção urinária por ter cocô em sua região íntima!”.

“Ela então, para minha surpresa, disse que minha filha não tem uma vagina de verdade e que não tem chance dela ter uma infecção! Ela disse que a vagina não se desenvolve até a adolescência e eu fiquei chocado e com raiva”.

“Questionei a ela como ela consegue ser tão estúpida mesmo tendo criado 3 filhas, e ela disse que estou fora da linha e que eu não estava apreciando sua ajuda e ela iria embora. Eu disse que ela poderia sair e que conseguirei cuidar sozinho da minha filha. Em menos de 10 minutos minha esposa ligou dizendo que sua mãe estava enfurecida comigo, mas depois que eu expliquei, ela ficou ao meu lado”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que deveria ser feito para cuidar da saúde de sua filha.

“Você está certo e sua sogra é completamente ignorante! Tente buscar saber se ela está em sua plena sanidade ou se está com algum início de demência”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra é perigosamente ignorante nesta questão e pode colocar sua filha em problemas de saúde e segurança”, finalizou outra.