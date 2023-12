Namorada leva almoço surpresa para o seu parceiro e o descobre com outra

Jovem queria surpreender seu noivo e o pegou no flagra Jovem queria surpreender seu noivo e o pegou no flagra (Especial )

TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas compartilham constantemente gravações que se tornam muito populares. Entre todas as postagens, nas últimas horas começou a viralizar como uma mulher descobriu a infidelidade de seu parceiro.

Em menos de 16 segundos, pode-se ver a triste história da jovem, que apenas estava levando um almoço surpresa para o seu namorado: “o que de mal pode acontecer?”, é o texto que a desrespeitada colocou no clipe que se viralizou de forma impressionante no portal chinês.

Joven descubre infidelidad de su novio pic.twitter.com/oLgjHShoJM — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) August 15, 2023

Em certa parte do vídeo, é possível ver algumas mensagens do homem pedindo desculpas: “As coisas não são assim, vamos conversar. Não interprete mal as coisas, ela é uma colega de trabalho. Eu a estava abraçando porque ela está passando por um momento difícil”.

Apesar das mensagens constantes, a mulher se recusou a responder. O boom da publicação fez com que a pessoa envolvida excluísse o vídeo e colocasse seu perfil em privado, no entanto, vários internautas se encarregaram de repostar o clipe e enviá-lo para outras redes sociais.