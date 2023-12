Namorada joga roupas do seu parceiro de arranha-céu após infidelidade

Um tremendo show aconteceu em uma das ruas de Nova York, quando uma mulher descobriu que seu namorado estava sendo infiel. Assim que ela descobriu a traição, decidiu jogar as roupas do seu parceiro de um arranha-céu.

Isso foi registrado em 20 de novembro deste ano, quando a cidadã entrou em seu apartamento, no distrito de Brooklyn, em Nova York. Ao chegar, ela encontrou seu namorado com outra mulher em sua cama.

No entanto, foi um dos vizinhos que estava nos andares inferiores quem registrou a cena e postou no TikTok, onde é possível ver a vítima da traição jogando calças, camisas e até roupas íntimas que eram propriedade do infiel.

Muitas das peças caíram na calçada e na rua, enquanto outras ficaram presas nos tetos dos veículos, enquanto os pedestres estavam surpresos na Atlantic Avenue em Manhattan.

Devido ao escândalo dos gritos e das roupas que a mulher jogou, elementos da Polícia de Nova York chegaram à área de Bedford-Stuyvesant e isolaram a área enquanto o homem que traiu sua namorada tentava resgatar suas coisas.

Mas nem tudo ficou por aí, a polícia de NY isolou a área para evitar que a mulher enfurecida também se jogasse da janela.