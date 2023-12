Mãe é alvo de comentários grosseiros ao revelar ter dinheiro para pagar os estudos da filha

A preocupação com a educação dos filhos é algo que permeia a vida dos pais desde os momentos iniciais de vida dos pequenos. Uma mãe decidiu usar o Reddit para revelar como esse assunto a fez ser alvo de comentários grosseiros de seus familiares.

Sem se identificar, a mulher de 43 anos revela que é mãe solteira de dois filhos, uma menina de 18 anos e um menino de 14, sendo que o pai dos dois não participa ativamente da vida dos filhos.

Recentemente o ex-marido de sua irmã entrou em contato com ela para revelar que, quando se casou, iniciou um fundo de estudantil para cada um de seus filhos.

“Agora que eles se separaram ele sente que ainda deve dar o destino desejado ao dinheiro e, mesmo não sendo o valor integral, minha filha não precisará trabalhar enquanto faz faculdade, a menos que queira ter um dinheiro extra. Isso é mais do que e meus pais poderíamos dar a ela”, revela a mãe.

“Fiquei feliz com isso, mas pedi a ele para não revelar a origem do dinheiro porque minha irmã está ressentida com o divórcio. Não sabemos ao certo o que houve”, explica.

Ela está reconsiderando

Animada em poder ver a filha fazer faculdade sem se preocupar com empréstimos estudantis e trabalho, a mãe revelou a novidade para sua família explicando que tinha recebido uma doação para o fundo estudantil dos filhos.

Todos ficaram felizes, mas desconfiaram da origem do dinheiro e decidiram fazer uma série de “brincadeiras grosseiras” com a mulher.

“Alguém começou a dizer que o dinheiro tinha sido resultado de ‘favores’ feitos para meu chefe e passaram a me provocar dizendo coisas como ‘Vamos pedir comida essa noite, vai dormir com seu chefe para pagar para nós’”.

“É doloroso ouvir essas coisas da minha família e estou reconsiderando revelar a origem do dinheiro, o que fará com que eles parem de insistir em descobrir a origem dos valores. Ao mesmo tempo, isso pode machucar a minha irmã, preciso de opiniões”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada ao pensar em voltar atrás na sua decisão de esconder a origem do dinheiro.

“Não é errado pensar isso, mas você não conseguirá nada ao dizer a eles a origem do dinheiro, sua família vai passar a te acusar de dormir com seu ex-cunhado ao invés de ter um caso com seu chefe”, comentou uma pessoa.

“Quando seu outro filho for para a universidade, não conte a eles sobre o dinheiro do fundo estudantil”, finalizou uma segunda.