Jovem toma medidas legais contra a mãe por motivo inusitado da infância: ‘Decidi processá-la’

Um jovem de 19 anos, com gênero não especificado, revelou ter tomado medidas legais contra a mãe por uma questão iniciada na infância. De acordo com ele, existe o medo de a mesma coisa se repetir com o irmão. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Virtual-Truth1291.

“Sou um dos quatro [filhos] e fui criado por uma mãe solteira. Como família, sempre não tínhamos dinheiro. Tive muita sorte de ser escalado para um programa [de artistas] da Broadway dos 6 aos 10 anos, também fiz outros trabalhos (redes sociais, anúncios, catálogos dos 5 aos 12 anos, e continuei com papéis menores até os 16)”, iniciou o texto.

“Não ganhei muito dinheiro (nem milhões), mas deveria ter o suficiente para ir para a faculdade. Eu não. Também posso ver que minha conta não foi configurada corretamente e os 20% a que tenho direito não foram pagos por vários anos”, continuou o desabafo.

O problema surgiu quando o jovem resolveu pedir para o usar o dinheiro. Segundo ele, a mãe enlouqueceu.

“Ela disse que criou quatro filhos sozinha em Nova York e que seu trabalho em tempo integral era garantir que eu fosse ‘famoso’. Não sou de forma alguma famoso e nem quero ser”, disse.

Medo de repetição

Segundo o jovem, sua mãe tem forçado ativamente seu irmão mais novo a atuar e fazer conteúdos para as redes sociais.

“Decidi tentar processar esse dinheiro porque ela claramente tirou muito do meu dinheiro e eu não consigo lidar com sua versão alternativa da realidade. É provável que ela também faça isso agora com meu irmão”, desabafou.

“Quero esclarecer, nunca tivemos dinheiro, mas não foi necessariamente por falta dele. Minha mãe conseguiu um apartamento de três quartos com aluguel controlado como parte do divórcio de meu pai, e todos os três pais de seus filhos eram ricos e pagavam pensão alimentícia”, explicou o jovem.

Ao finalizar, ele explicou que havia mais dinheiro para curtição quando era criança.

