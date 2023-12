Husky 'italiano': cão surpreende imitando sotaque italiano do dono no TikTok

Um vídeo hilário de um Husky Siberiano imitando o sotaque italiano de sua dona está conquistando as redes sociais, deixando os espectadores encantados com a performance única do cão.

Antonia, a proprietária italiana do Husky chamado Aaron, compartilhou no TikTok o divertido momento em que seu adorável cão reproduz um impressionante sotaque italiano. O vídeo já acumulou mais de 6,8 milhões de visualizações, levando os espectadores a comentar sobre a surpreendente habilidade linguística do Husky.

Comentários como "POR QUE O HUSKY SOA ITALIANO?", e "Sassy em qualquer idioma", demonstram a diversão e surpresa dos usuários ao assistir ao vídeo. Alguém até brincou teorizando que Aaron estava pedindo por seu "Gabagool", termo italiano para frios ou carne.

Cachorros e seus ?acentos?

Este não é o primeiro caso de cães surpreendendo com suas interações linguísticas. Meses atrás, um casal no Reino Unido compartilhou um vídeo de seu filhote de Rottweiler, Paddy, que só obedecia a comandos quando apresentados com um sotaque irlandês falso. O engraçado episódio ressalta a conexão especial entre cães e seus tutores, proporcionando momentos leves e divertidos.

Os vídeos de Aaron continuam a entreter o público como trouxe o New York Post, mostrando que a capacidade dos cães de imitar sons e padrões de fala pode surpreender e encantar, adicionando uma camada extra de diversão aos momentos cotidianos com nossos amigos de quatro patas.