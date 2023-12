Herói local: gerente de propriedade salva quatro cavalos de incêndio mortal

Um homem do Colorado está sendo aclamado como herói por arriscar sua própria vida para salvar cavalos durante um incêndio em um estábulo. Eddie Soto Sanchez, gerente da propriedade da Hidden Pines Farm em Franktown, agiu rapidamente para resgatar 14 cavalos presos no local durante o incidente.

Ao ser alertado sobre o incêndio enquanto estava em casa, Soto Sanchez correu para o estábulo e enfrentou a escuridão e a fumaça densa.

Ele queimou as mãos ao abrir as portas dos estábulos, ouvindo o crescimento do fogo no interior. O gerente da propriedade conseguiu salvar quatro cavalos antes de ser retirado do estábulo pelos bombeiros.

Luto por perdas

Infelizmente, 10 cavalos não conseguiram ser resgatados e perderam a vida no incêndio. Soto Sanchez, emocionalmente abalado, expressou seu luto e se perguntou se poderia ter feito mais para salvar os animais.

Uma campanha no GoFundMe foi iniciada para apoiá-lo, arrecadando mais de $20 mil até o momento, segundo levantou a People.

Enquanto Soto Sanchez se recupera de queimaduras leves e inalação de fumaça, a investigação sobre as causas do incêndio continua a cargo do Franktown Fire Protection District. A comunidade se une para apoiar o herói local e sua família durante a temporada de festas.