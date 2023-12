Garoto encanta a web ao ganhar óculos de ótica após fazer cartinha para o Papai Noel; veja

O Natal deste ano trouxe uma história comovente protagonizada por Dhavi Pietro da Silva, um garoto de 11 anos de Campina Grande, Paraíba. O menino, em uma carta ao Papai Noel, expressou um pedido simples, mas de grande importância: uma consulta com o oftalmologista e óculos de grau para melhorar seu desempenho na escola.

Uma Surpresa Inesquecível

A comovente carta de Dhavi não passou despercebida nas redes sociais. A equipe do Laboratório JBRAGA, uma ótica local, ficou tocada pela simplicidade e urgência do pedido. Em resposta, decidiram fazer algo extraordinário. Levaram Dhavi ao laboratório, onde ele não apenas recebeu seus óculos tão desejados, mas também teve a oportunidade única de prepará-los pessoalmente. O resultado? Um vídeo emocionante mostrando Dhavi pulando de alegria ao experimentar a clareza visual proporcionada pelos novos óculos.

A Alegria de Ver com Clareza

Dhavi ficou impressionado ao enxergar tudo com os óculos que ganhou da ótica. – Foto: reprodução / Instagram @nstitutoeusoudejesus

No vídeo, Dhavi acompanha todo o processo de produção dos óculos e, ao experimentar o presente, exclama: “Caraca, tô vendo tudo. Ficou bom demais.” A direção da ótica, compartilhando a experiência no Instagram, destaca a incrível compreensão de Dhavi sobre a importância dos óculos para seu desenvolvimento escolar e qualidade de vida.

Transformando Realidades

Dhavi, que sofre de astigmatismo, relatou dificuldades para enxergar de perto e de longe na escola. Com os novos óculos, seus desafios visuais serão superados, proporcionando uma mudança significativa em sua vida acadêmica.

Solidariedade em Cartinhas

A comoção não para por aí. A carta de Dhavi foi postada no Instagram do instituto “Eu sou de Jesus”, que atende 80 crianças na região com atividades gratuitas. Surpreendentemente, outras crianças atendidas pela instituição também abriram seus corações em cartinhas ao Papai Noel, pedindo por itens essenciais como cestas básicas, material escolar e roupas.

Fonte: Só Notícia Boa