Filhos travam briga pela herança do pai e fazem o idoso tomar uma decisão inesperada

Um pai está precisando lidar com uma situação extremamente desagradável envolvendo sua saúde e seus filhos. Por conta de alguns dilemas, ele buscou apoio no Reddit para entender se está agindo certo nesta situação.

Sem se identificar, o homem de 63 anos conta que está passando por um período de grande sofrimento emocional e revela estar decepcionado com a atitude de seus filhos agora que ele enfrenta problemas de saúde que o deixaram com os dias contados.

“Quando souberam disso, meus filhos começaram a apunhalar uns aos outros tentando conseguir sua herança com alguma antecedência. Era discussões verbais no início, mas agora já está no nível de batalha jurídica”, revela o homem.

“Minha filha mais velha, que é advogada e casada com um promotor, chegou a falsificar a assinatura dos irmãos para pegar a parte deles da herança, isso tudo enquanto eu estava internado. Isso terminou com todos conversando por meio de seus advogados”.

Arrasado com a atitude dos filhos, o homem decidiu gastar todas as suas economias para que os filhos parem de brigar pela herança. Com isso, ele fez doações para caridade, comprou presentes para a esposa, saiu de férias com ela e presenteou os netos de todas as formas possíveis. Ele até mesmo já pagou pelos custos do próprio funeral.

Ele decidiu repensar suas atitudes

Depois de gastar mais da metade das economias, o homem decidiu deixar apenas o suficiente para sua esposa ter uma vida tranquila. No entanto, os filhos perceberam o que ele estava fazendo e a filha o acusou de fazer os netos passarem por dificuldades após seu falecimento.

“Isso me fez pensar que meus netos não merecem ser punidos pelos erros dos meus filhos, talvez eu estivesse sendo egoísta antes e agora estou vivendo esse dilema”.

Porém, para os usuários do Reddit, ele deve ficar tranquilo e seguir com seus planos, aproveitando a vida que ainda tem pela frente.

“Você não está errado, você gasta o seu dinheiro, não o dinheiro que é dela ou dos seus netos. Ela está tentando te culpar por algo que não deveria”, comentou uma pessoa.

“O dinheiro é seu, não da sua filha. Logo, você o usa da forma que bem entender”, finalizou outra.

Leia também: Mãe é alvo de grosserias ao revelar ter dinheiro para pagar os estudos da filha