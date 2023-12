Fanático por lutas tenta agredir lutador da WWE durante o evento

A WWE viveu um momento insólito em seu último evento, quando um fã invadiu a área próxima ao ringue e tentou agredir uma superestrela.

A situação ocorreu no evento 'Saturday Night Live' da WWE realizado em Newark, Delaware, quando o lutador Grayson Waller entrou no ringue junto com Austin Theory para enfrentar Odyssey Jones e Cameron Grimes.

Enquanto Waller começou a lançar insultos à torcida para provocar reações e vaias, um dos fãs ultrapassou a barreira de segurança e tentou atacar o australiano.

Felizmente, a equipe de segurança interveio para evitar qualquer incidente e retirou o assistente da arena.

É importante lembrar que Grayson Waller, de 33 anos, é um dos atuais lutadores do SmackDown e é um dos lutadores mais odiados pela torcida.

O último incidente ocorrido com um fã na WWE foi em 2021, quando um assistente derrubou Seth Rollins durante um evento do RAW.