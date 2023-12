Ela engoliu sua escova de dentes tentando tirar a comida que estava se engasgando

Uma jovem de 21 anos tentou remover um pedaço de peru que estava sufocando em sua garganta, mas a solução que ela procurou foi tão incomum que acabou na sala de emergência. A garota tentou remover a comida com sua escova de dentes, mas acabou engolindo a escova junto com o pedaço de peru.

A protagonista deste caso vive em Galdakao, Espanha. Segundo publicado pelo New York Post, o incidente ocorreu em 29 de novembro passado.

A mulher contou que estava comendo quando de repente sentiu o pedaço de peru preso em sua garganta. Ela não sabia a quem recorrer para ajudá-la, apenas seu pai estava presente, mas ele está em uma cadeira de rodas, então ela teve que se virar para sobreviver.

A primeira coisa que ela conseguiu pegar foi sua escova de dentes. Devido à sua forma fina e alongada, ela não hesitou em usá-la para tentar retirar ou empurrar ainda mais a comida para que ela passasse pela garganta. No entanto, quando o pedaço de peru passou por sua garganta, também foi embora sua escova, de cerca de 20 cm.

“Meu pai não pôde me ajudar porque está preso em uma cadeira de rodas com um tendão de Aquiles danificado, então decidi usar a escova de dentes”, disse a garota ao Newsflash, de acordo com a resenha do New York Post.

Ela contou que tentou pegar a escova pelos cerdas, mas sua garganta a engoliu.

Para a emergência

Após o incidente, a jovem teve que ir à emergência de um hospital. Os médicos ficaram surpresos com a sua história e muitos pareciam não acreditar nela, mas quando fizeram o raio-x, o reflexo da escova de dentes foi visto em seu interior.

O mais incrível é que a mulher afirmou que não sentiu dor, nem quando engoliu a escova, nem depois.

Depois de três horas, os médicos conseguiram remover a escova dela. Felizmente, não foi necessário fazer uma cirurgia. Ela foi sedada e o objeto foi retirado através do esôfago com ferramentas especiais.

Ao acordar, viu sua escova de dentes na mesinha ao lado de sua cama no hospital.

Apesar da má experiência, talvez poderia ter sido pior se ela não tivesse usado sua escova de dentes, pois teria se sufocado. A história demonstra tudo que o ser humano é capaz de fazer em casos de emergência para poder sobreviver.