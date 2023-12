Duas vezes campeão, medalhista olímpico é condenado por invasão ao Capitólio em Washington

No dia 6 de janeiro de 2021, os Estados Unidos viveram um momento incomum quando milhares de pessoas apoiadoras de Donald Trump decidiram invadir a sede do Congresso com o objetivo de anular os resultados eleitorais que, naquele momento, confirmavam a vitória de Joe Biden. Entre os manifestantes estava um ex-atleta que agora está enfrentando as consequências de sua participação.

Klete Keller, ex-nadador que é conhecido por ter subido ao pódio nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008, recebeu uma dura condenação decorrente de sua participação na invasão ao Capitólio. Ele enfrenta seis meses de prisão domiciliar e três anos de liberdade condicional como pena.

É importante mencionar que sua participação foi confirmada quando foram divulgadas algumas imagens do incidente e ele pôde ser visto no meio dos distúrbios, até mesmo usando um casaco do Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC).

Fala-se que depois do assalto, Keller se livrou de suas roupas e de seu celular, que continha algumas fotos do ocorrido. O ex-atleta é bem lembrado nos EUA por sua participação no revezamento 4x200 livre, onde colaborou com Michael Phelps, Peter Vanderkaay e Ryan Lochete.

Além da condenação mencionada anteriormente, podemos destacar as 360 horas de trabalho comunitário que ele terá que cumprir em palestras sobre sua participação na infração. “Agora entendo que minhas ações foram um crime e que sou plenamente responsável por isso”, comentou no julgamento.