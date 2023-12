Corajosas! Mulheres enfrentam ladrão armado e o expulsam com golpes de bastão em padaria no México

Vários cidadãos afirmam estar irritados com a falta de soluções para os constantes roubos em muitas partes do país. Apesar de implementarem diversas estratégias para acabar com os furtos, os ladrões encontram maneiras de continuar cometendo crimes e assim ameaçam a população.

Alguns vizinhos decidiram fazer justiça com as próprias mãos e defender seus patrimônios sem pensar que estão colocando suas vidas em risco; como as mulheres que frustraram um roubo dentro de uma padaria no México. As corajosas agrediram o criminoso, que estava portando um objeto com características de uma pistola.

No vídeo de 30 segundos, é possível ver como o sujeito entrou na loja para ameaçar as pessoas presentes, mas não imaginou que elas se defenderiam e até o perseguiriam pela rua. De acordo com a conta que divulgou o incidente, “Uma dupla de mulheres enfrentou um sujeito que tentou assaltá-las dentro de uma padaria localizada em Ixtapaluca, uma cidade do México. Apesar de uma das vítimas ter dito que não tinham nada, o criminoso insistiu, provocando a fúria da mulher”.

Até o momento, a gravação acumula mais de cinco mil reproduções na rede social pertencente a Elon Musk, onde é comum ver gravações que mostram os constantes assaltos ou tentativas de roubo vivenciadas pelos cidadãos nas diversas cidades do país.