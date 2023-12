Copa América de 2024 será disputada em 14 cidades dos Estados Unidos

O torneio de Seleções mais antigo do mundo terá sua 48ª edição nos Estados Unidos no próximo ano e, antes de seu início, a Conmebol oficializa o calendário e as sedes em que competirão as 16 seleções participantes.

A euforia começa a ser sentida em território americano, onde a partir do próximo dia 20 de junho começarão as ações no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. 32 jogos são os que darão emoção ao torneio com o confronto de 10 representantes da Conmebol e 6 da Concacaf, que estarão presentes como convidados.

Os jogos serão realizados em 14 estádios:

Estádio Allegiant, Las Vegas, Nevada

Estádio AT&T, Arlington, Texas

Estádio do Bank of America, Charlotte, Carolina do Norte

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field no Estádio Arrowhead, Kansas City, Missouri

Estádio Hard Rock, Miami Gardens, Flórida

Estádio Levi's, Santa Clara, Califórnia

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, Geórgia

Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Estádio Q2, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

Estádio State Farm, Glendale, Arizona

É importante mencionar que a final está marcada para ser disputada no Hard Rock Stadium de Miami e os times que tentarão chegar lá estarão divididos em quatro grupos. Dois deles estão destinados a jogar nas sedes do oeste e centro, enquanto os outros dois verão ação no leste e centro.

A fase de grupos terminará em 2 de julho para dar lugar às quartas de final de 4 a 6, em seguida, as semifinais serão jogadas nos dias 9 e 10 do mesmo mês, para encerrar o torneio no dia 14. Finalmente, podemos mencionar que esta é a segunda vez que o torneio é realizado com 16 seleções, a primeira vez foi em 2016.