Conselho de amigo faz homem colocar um ponto final em seu casamento

Um caso publicado no Reddit está dando o que falar. Em um relato breve, o homem explica em detalhes como sua opinião sobre um assunto polêmico foi capaz de convencer o amigo a colocar um ponto final em seu casamento.

Sem se identificar, o homem conta que em outubro do ano passado um cara bateu na porta da casa de seu amigo afirmando ser o pai de seu filho de 8 anos. No momento da confusão o homem defendeu a esposa, mas depois começou a notar que ela passou a agir estranho.

“Ele percebeu que ela começou a agir de forma estranha, a confrontou e ela revelou que o traiu, mas disse que o filho era dele e não do amigo com o qual teve um caso. Acontece que quando chegou o resultado do teste de paternidade, o filho não era dele”.

O homem então revela que seu amigo ficou profundamente magoado e decidiu sair de casa para tentar pensar em uma forma de lidar com a situação, mas sua paz durou pouco.

“A esposa dele falou com todos os amigos e começou a pedir a todos para intercederem por ela e para pedirem ao marido para perdoá-la. Ele acabou pedindo ajuda para lidar com a situação, principalmente por causa do filho que descobriu não ser dele”.

Um ‘conselho’ mudou tudo

O rapaz então explica que os sentimento do amigo o levaram a ter um surto depois que a esposa apareceu com o filho no lugar onde ele estava ficando, pedindo de “forma injusta para o filho falar para o pai voltar para casa”.

Como sempre, ele conta que ficou ao lado do amigo para ouvir o que ele tinha a dizer quando foi surpreendido com um pedido para dizer o que faria se estivesse na situação do amigo.

“Ele me pressionou e eu, que sou emocionalmente mais frio que todos os meus outros amigos, disse que eu deixaria minha esposa sem arrependimentos porque ela pode cuidar sozinha do filho dela. Acontece que eu sei que ele não é assim e disse isso a ele pedindo para que ele buscasse pela sua própria resposta já que era ele quem estava vivendo aquilo”.

Leia também: Mãe é alvo de grosserias ao revelar ter dinheiro para pagar os estudos da filha

“Alguns meses depois, meu amigo se divorciou e postou no facebook um agradecimento a mim por ter dado a ele o conselho que mudou sua vida, mas agora estou recebendo mesnsagens agressivas, até mesmo da minha esposa, por ter aconselhado um pai a abandonar seu filho, mesmo que o filho não seja dele! Eu não dei um conselho, falei o que eu faria, mas eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele apenas respondeu a pergunta do amigo, que escolheu o caminho por si próprio.

“Não foi errado ter dito a ele o que você faria, quem destruiu o casamento foi a ex-esposa do seu amigo, não você”, comentou uma pessoa.

“A culpa é da ex-esposa dele, não sua!”, finalizou outra de forma direta.