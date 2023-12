Conheça a origem dos ursinhos de pelúcia

No fascinante mundo dos brinquedos de pelúcia, o urso é inegavelmente a escolha mais tradicional. Mas como essa adorável tradição teve início? Surpreendentemente, a resposta remonta ao presidente norte-americano Theodore Roosevelt, em 1902.

A caçada que mudou tudo

Naquele ano, Roosevelt, também conhecido como Teddy, participava de uma caçada no Mississippi. Após uma jornada sem sucesso, os caçadores capturaram um urso idoso, esperando que o presidente o abatesse. Contudo, em um gesto notável, Roosevelt recusou-se, considerando desportivo matar um animal indefeso. A repercussão desse evento gerou manchetes e até um cartum no Washington Post.

sandy-millar-koAF_KlHOfI-unsplash

A inspiração

Inspirados pelo famoso cartum, Rose e Morris Mitchom, imigrantes russos e donos de uma loja de doces em Nova York, conceberam a ideia de criar um urso de pelúcia. Com a autorização de Roosevelt, lançaram o "Teddy's Bear". A demanda cresceu, levando à produção em larga escala.

Concomitantemente, a empresa alemã Steiff de Giengen também desenvolvia ursos de pelúcia. Em 1903, a Steiff vendeu 3 mil exemplares para uma loja em Nova York, consolidando o sucesso entre as crianças. No entanto, alguns temiam que a popularidade dos ursos prejudicasse a venda de bonecas, associadas à educação para a maternidade.

carter-baran-75IgLbgqRls-unsplash

Revolução nos brinquedos infantis

Apesar das preocupações, os ursos de pelúcia representavam uma mudança na percepção da infância. O historiador Gary Cross, em "Kids' Stuff: Toys and the Changing World of American Childhood", destaca essa transição para uma visão mais tolerante e permissiva da infância. Os ursos tornaram-se símbolos de conforto em tempos difíceis, sendo adotados por soldados durante guerras.

Em sua origem improvável, os ursinhos de pelúcia não apenas conquistaram corações, mas também contribuíram para uma transformação na cultura infantil, estimulando um novo mercado e, simultaneamente, tornando-se companheiros valiosos em momentos desafiadores, concluiu o Mega Curioso.