Dois homens caminhavam ao longo do Meyers Ranch Park, no Colorado (EUA), até que notaram algo escondido nas árvores. De acordo com o The Dodo, portal onde o relato foi compartilhado, a dupla encontrou uma criatura aterrorizada.

O animal estava ferido e se encolhia na floresta. Se tratava de uma cachorrinha assustada e perdida.

“Eles notaram que não havia outros caminhantes por perto, então ficaram preocupados porque o cachorro estava sozinho na floresta”, disse Jacki Kelley, oficial de informação pública do Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson, ao The Dodo.

A dupla estava longe do início da trilha e não tinha ideia de como gerenciar a situação. No entanto, tentaram carregar o cachorrinho montanha abaixo.

Assustada, a cachorrinha surtou e dificultou o resgate. Então um dos andarilhos ficou com ela enquanto o outro caminhou por cinco quilômetros, a fim de encontrar ajuda.

Resgate animal

Os caminhantes acabaram contatando o Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson, junto ao controle de animais que encontrou um deles no final da trilha. Sendo assim, iniciaram o resgate.

No meio do caos, um dos guardas do parque se lembrou de ter visto um pôster de um cachorro perdido há mais de um mês. Sendo assim, resolveram contatar o número do folheto e descobriram a verdadeira identidade da cadela.

Andarilhos encontram algo escondido nas árvores e resolvem mistério inusitado (Reprodução/GOFUNDME)

Ela se chamava Nova e sua família ainda tinha esperanças de encontrá-la. A fim de se aproximar do animal, os socorristas trabalharam juntos para ganhar sua confiança e tirá-la de lá. Tudo isso acontecia enquanto sua mãe, Robynne Simons-Sealy, esperava por ela.

“[Ela] estava em êxtase por ter seu cachorro encontrado vivo”, disse Kelley.

Nova era uma cadela de serviço em treinamento, que se assustou enquanto fazia compras com a mãe e escorregou do cinto. Sendo assim, acabou desaparecendo. Ao ver a mãe novamente, o animal manifestou sua agitação.

Andarilhos encontram algo escondido nas árvores e resolvem mistério inusitado (Reprodução/GOFUNDME)

Apesar do resgate, teve que amputar a patinha machucada. Apesar de não poder mais trabalhar como cão de serviço, jamais sairá da vista de sua mãe e agora se encontra segura.