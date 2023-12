Pai é expulso do quarto após seu ronco acordar a filha de 2 meses

Os primeiros anos de vida de uma criança são repletos de pequenos incidentes noturnos onde os pais devem ter jogo de cintura para conseguir manejar as necessidades dos filhos e seus horários pessoais. No entanto, um pai parece estar tendo problemas e lidar com essas situações.

Desabafando no Reddit, o homem conta que recentemente foi expulso de seu quarto porque, segundo a mãe do bebê, “seu ronco acordaria a criança”.

Sem se identificar, o homem conta que sua noiva deu à luz a primeira filha do casal há 2 meses. A menina é criada com amamentação por livre demanda, então sua companheira acaba acordando diversas vezes durante a noite para amamentar a filha.

“Durante o dia eu a ajudo em todas as situações possíveis, mas as mamadas são por conta da minha companheira pois a bebê recusa a mamadeira, mesmo após diversas tentativas da nossa parte”.

“Eu sou um desenvolvedor de jogos independentes, mas ainda não ganho muito com isso, então também tenho um emprego regular que me ajuda a manter a casa. Então depois do meu turno eu chego, ajudo minha companheira com o que ela precisar, e vou para o computador trabalhar no meu jogo”, revela o homem.

Ele foi expulso do quarto

O homem então revela que a rotina de trabalho o deixa exausto já que fica programando até tarde da noite. No entanto, seu maior problema é que ele tende a roncar extremamente alto quando está cansado.

“É embaraçoso demais, eu pareço um caminhão”, revela o homem envergonhado.

“Ontem minha filha tomou as vacinas dos 2 meses e estava mais exigente que o comum, ela chorou mais do que o normal e foi difícil fazê-la dormir. Quando terminei minha parte na programação eu fui deitar perto das 2 da manhã e minha companheira me mandou dormir no sofá para não acordar a bebê com meu ronco”.

“Eu estava tão cansado e o sofá é tão desconfortável que eu disse que não faria isso porque precisava acordar cedo para trabalhar e precisava dormir. Minha companheira me chamou de idiota e saiu do quarto com o bebê. Acordei de manhã com o bebê no berço e ela dormindo no chão, sem travesseiros ou cobertores. Ela não está falando comigo desde então. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele errou e muito ao não compreender a situação de sua companheira.

“Você sabe o nível de cansaço que o combo ‘amamentar’ e ‘acordar de madrugada’ traz para sua companheira? Você deveria apenas ter aceitado e saído da cama”, comentou uma pessoa.

“O desconforto do sofá não deve ser nada parecido com o de sua companheira dormindo no chão sem travesseiros ou cobertas”, finalizou outra.