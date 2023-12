Mulher descobre que a irmã estava mentindo para tentar conseguir algum dinheiro

Além de ser uma plataforma para discussão de tópicos variados, o Reddit vem se mostrando um local de apoio para pessoas que precisam de opiniões imparciais sobre os mais variados assuntos em suas vidas.

Recentemente, uma mulher decidiu buscar ajuda ao descobrir que sua irmã voltou ao “velho hábito de mentir” para conseguir dinheiro e atenção, algo que ela e o marido reprovam totalmente.

No entanto, desta vez a mulher de 30 anos foi além e decidiu até mesmo envolver seus sobrinhos na confusão.

Sem se identificar, a mãe dos meninos conta que sua irmã completou 30 anos com direito a uma grande festa. Na ocasião, ela ajudou com parte das comidas e com a elaboração das fantasias de seus filhos, mas ainda precisou aguentar a irmã e o marido apontando cada parte da festa em que ela não ajudou.

“Eu também recebi algum dinheiro que gastei, em sua maioria, ajudando minha mãe a comprar uma máquina de costura e entregando mais uma boa parte para minha irmã, na esperança de receber de volta em algum momento”.

“Foi a última vez que nós conversamos desde a festa, há 1 ano e meio atrás. Na semana passada ela veio falar comigo e me pediu para cuidar de seus gatos enquanto ela e o marido estavam fora, eu me arrependo de ter aceitado”.

Ela criou uma grande história

A mulher então conta que sua irmã atualmente mora em um trailer mobiliado e que o espaço tem uma grande televisão na sala. Porém, as coisas não saíram como o planejado durante os dias em que esteve no local para ajudar a irmã com os gatos.

“Em algum momento do final de semana a televisão quebrou e ela culpou meus filhos, que não ficaram 1 minuto dentro do trailer. Ela aproveitou o histórico do meu filho mais novo, que já quebrou uma televisão, para convencer todos de sua história, mas seus gatos indisciplinados não foram mencionados”.

“Ela exigiu que nós comprássemos uma televisão nova ou que eu desse o dinheiro para ela comprar outra, mas em momento algum nos deixou ver a televisão quebrada e disse que já tinha se livrado dela”.

“Minha tia tentou dar outra televisão a ela, mas ela se recusou a receber outra e exigiu o dinheiro. Meu pai conseguiu dar uma olhada e garantiu que não tinha como meu filho ter quebrado a televisão. Depois disso, ela mentiu mais algumas vezes ‘para nos proteger’”.

A mulher então revela que sua irmã está preocupara com a reação do cunhado ao vê-la, já que está ciente de que tanto ela quanto o marido são completamente contra mentiras. Além disso, como consequência, ela está proibida de ficar sozinha com os sobrinhos.

“Não confio em deixar meus filhos sozinhos com ela sem que uma tentativa de extorsão ocorra. Minha mãe quer que eu deixe isso para lá, mas não quero fazer isso antes de receber um verdadeiro pedido de desculpas. Além do mais, descobri que meu pais levaram meus filhos para vê-la sem nos contar sobre isso. Estou errada em estar irritada?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada, mas deve repensar até mesmo o contato que tem com seus pais.

“Sua irmã é uma mentirosa patológica e está tentando arrancar dinheiro de você a todo custo. Se distancie imediatamente e não deixe seus filhos sozinhos com seus pais”, comentou uma pessoa.

“Minha sugestão é cortar todo contato com ela e repensar no contato com seus pais”, finalizou outra.