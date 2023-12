Mulher choca ao revelar sua verdadeira opinião sobre a infidelidade de seu pai

Uma mulher decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma grande discussão com sua irmã mais velha. Segundo ela, a forma como a irmã trata uma possível infidelidade de seu pai é algo digno de um “fanático religioso”.

Sem se identificar, a jovem, de 22 anos, conta que tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo, todos fruto do casamento de seus pais, que estão vivendo um divórcio complicado.

“Nossa mãe não se dá bem com a gente, ela é desagradável e quem a conhece sabe bem disso. O fato do divórcio não surpreendeu ninguém, mas o fato do nosso pai tê-la ‘traído’, chocou a todos. Venho de uma família muito religiosa que leva essas questões a sério”, revela a jovem.

“Eu não sei os detalhes, mas parece que o caso só começou quando ele e minha mãe decidiram se separar, mas ela começou a distorcer a verdade para colocar todos do seu lado da história. Minha irmã acredita no meu pai, mas está irritada por ele não ter assinado o papel do divórcio antes de se envolver com outra pessoa e, para ela, isso o faz um traidor”.

Ela não conseguiu se conter

A jovem então explica que acabou se envolvendo em uma grande discussão com sua irmã em um bate-papo onde estavam seus irmãos e primos.

“Eu fui sincera e disse que ela e nossa mãe são estúpidas por se importarem com o fato do meu pai estar com outra pessoa enquanto aguarda a finalização do divórcio”.

“Não recebi nenhum apoio, só de um primo e do meu irmão que falaram comigo no privado, e logo tudo virou uma grande briga com todos exigindo que eu me desculpe com minha irmã”.

Leia também: Pai é expulso do quarto após seu ronco acordar a filha de 2 meses

“Disse que não vou mudar de ideia e que entendo ser religioso, mas que isso é exagero na minha opinião. Eles não se amam e sua relação após a separação não é da nossa conta”, finaliza.

Porém, para os usuários do Reddit, o fato dela expor sua opinião de forma passivo-agressiva a fez estar errada e ela deve desculpas.

“Concordo com seu ponto de vista, mas chamar os outros de estúpidos por pensarem diferente não vai fazer com que eles entendam seu lado”, comentou uma pessoa.

“A sensação é que você estava irritada apenas por seu ponto de vista não ser o mesmo das outras pessoas”, finalizou outra.