Marido exige acesso à conta da esposa para monitorar a forma como ela usa sua herança

O desabafo de um homem causou uma grande comoção no Reddit. Em seu relato, ele explicou em detalhes os motivos pelos quais decidiu controlar a conta bancária de sua esposa e ficar de olho em como ela usa uma herança recebida recentemente.

Sem se identificar, ele conta que a esposa e o pai eram extremamente próximos e quando o homem faleceu, a filha recebeu uma grande herança de 200 mil.

“Ela usou o dinheiro para pagar uma dívida que tínhamos, grande parte causada por ela, quitar os carros e o aluguel por 1 ano. Depois disso ficou com 100 mil no banco e hoje me disse que tudo acabou”.

“Eu pedi a ela para colocar esse dinheiro na conta para podermos controlar os gastos, mas ela e a mãe disseram que eu não tinha esse direito. Sei que isso foi feito porque elas sabiam que eu questionaria os 15 mil que ela deu a mãe e os gastos desnecessários dela”.

“Os hábitos de consumo da minha esposa fugiram do controle e ela sempre me dizia que eu não podia dizer a ela como gastar o dinheiro que ela recebeu do pai. Mas agora estamos aqui, sem nada e com mais despesas”, conta o homem.

Ele não sabe o que fazer

O homem conta que durante o tempo em que tinha dinheiro em sua conta a mulher gastou com panelas caras, um novo paisagismo para a casa, entregas diárias da Amazon e férias extremamente caras.

Em todo momento que ele tentava sinalizar os gastos, a esposa dizia que o pai iria querer que ela fizesse isso.

“Precisei convencê-la várias vezes a desistir de algumas compras caras e desnecessárias, mas foi tudo em vão. O dinheiro que deveria ser de segurança acabou. Sei que ela está deprimida e sei que ela tem problemas com compras, então sugeri que ela busque por terapia”.

“Sinto que ela colocou a segurança financeira da nossa família em segundo plano, discutimos sobre isso e eu disse a ela que era por isso que eu queria acesso à conta, e ela me chamou de idiota. O que me acalma é que estou voltando ao trabalho após uma licença paternidade prolongada, mas ainda estou em conflito pois sei que não tinha direito de exigir saber o que ela faz com o dinheiro ao mesmo tempo que não acho certo ela agir de forma irresponsável”.

“Existem outros fatores que não comentei a fundo, mas por exemplo ela não pagou os empréstimos estudantis que disse que pagaria com esse dinheiro, além de já ter nos colocado em dívidas realmente pesadas no passado”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a situação é realmente complicada.

“Ao mesmo tempo que você não pode dizer a ela o que fazer com o dinheiro dela, parece que ela tem um histórico de descontrole financeiro grave, o que faz seu ponto de vista ser válido e ela necessitar de apoio para controlar o dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, além de tudo ela mentiu para você dizendo que pagou algo que nem mesmo chegou perto de pagar”, finalizou outra.