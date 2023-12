Este cachorrinho se tornou viral por desfrutar dos fogos de artifício pela janela

No mundo dos cães, a maioria costuma reagir com medo e ansiedade ao barulho dos fogos de artifício. No entanto, um vídeo que se tornou viral no TikTok apresenta um cão que desafia essa norma comum e desfruta plenamente do espetáculo pirotécnico da janela de sua casa.

A fobia aos fogos de artifício em cães é um fenômeno amplamente conhecido. A natureza forte dos sons explosivos pode gerar uma reação de medo intenso em muitos animais, uma vez que sua audição é muito mais sensível do que a dos humanos.

Este cão não tem medo dos fogos de artifício

No entanto, há um cachorro que quebra essa regra. No curto vídeo, é possível observar como o cachorro, longe de manifestar sinais de medo ou ansiedade, reage com entusiasmo ao som dos fogos de artifício. De forma notável, o animal não apenas aceita o barulho, mas também pede aos seus donos que abram a janela para ter uma melhor vista do espetáculo iluminado no céu.

Esse comportamento incomum tem repercutido nas redes sociais, gerando surpresa e alegria entre os usuários. Enquanto muitos cães procuram abrigo ou mostram sinais de nervosismo durante eventos pirotécnicos, esse cão demonstra uma atitude incomumente positiva e curiosa.

Embora a maioria dos cães possa experimentar medo de ruídos altos, cada animal de estimação é único e pode reagir de maneira diferente a situações que comumente geram medo. “É algo estranho, porque a maioria dos cães tem muito medo”, “Eu tenho minha teoria de que os cães têm medo de fogos de artifício porque não sabem o que são”, “mas as explosões, não danificam a audição deles por causa das frequências que eles conseguem ouvir?”, “isso acontece quando você os acostuma desde pequenos aos ruídos dos fogos de artifício”, comentaram alguns usuários.