Esposa ameaça protestar em bordel após marido gastar US$4 mil em orgia de 7h

Uma esposa expressou indignação ao descobrir que seu marido gastou quase US$4 mil em uma maratona sexual de sete horas no bordel Pentagon Grand, na Gold Coast. A situação escalou quando ela ameaçou realizar um protesto do lado de fora do estabelecimento.

O homem, que preferiu manter o anonimato, visitou o bordel, onde teve relações sexuais com duas profissionais do sexo e pagou por serviços adicionais, incluindo fetiches e fantasias, segundo o New York Post. A gerente do bordel, Suzanne Pfeifer, revelou que o cliente pagou a primeira hora em dinheiro para evitar que sua esposa descobrisse.

Após sete horas de "atividades íntimas", as profissionais informaram ao homem que estavam cansadas, encerrando a sessão. Posteriormente, a esposa irritada apareceu no local com o marido, alegando que ele estava "bêbado e sob efeito de drogas", sem lembrar do incidente.

Gerência e esclarecimento

A gerente, Pfeifer, explicou educadamente à esposa que as imagens das câmeras de segurança indicavam que o marido estava sóbrio e havia negociado os serviços de forma consciente. No entanto, a esposa recusou-se a aceitar as explicações e ameaçou realizar um protesto do lado de fora do estabelecimento.

A gerente destacou que o desentendimento era uma questão entre marido e mulher e não envolvia o bordel, que prestou um serviço legítimo. Ela enfatizou que o cliente estava ciente de suas ações e sugeriu que qualquer descontentamento financeiro deveria ser direcionado ao marido, não ao estabelecimento.

A gerente reforçou que o bordel é um negócio legal que forneceu um serviço legítimo, e a situação não deveria resultar em hostilidade para com o estabelecimento. Afirmou que, se a esposa acredita que houve um problema financeiro, ela deveria contatar a polícia, pois o bordel não controla as ações do cliente, assim como um cassino não controla o jogo de um frequentador.