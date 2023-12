Anel de noivado amaldiçoado causa uma grande briga de casal

Um anel de casamento amaldiçoado pode estar prestes a fazer uma nova vítima. Segundo um relato compartilhado no Reddit, apesar de querer evitar que sua noiva seja afetada pela peça, o homem ainda está considerando entregar o anel a ela.

Sem se identificar, o homem conta que sua família carrega uma história assustadora que envolve um anel de noivado de safira e uma possível maldição. A peça em questão pertencia à sua bisavó, e foi passando de geração em geração na família fazendo uma série de vítimas.

“Todos que o usaram passaram por algum infortúnio: morte prematura; ficaram viúvos cedo; perderam filhos; tiveram problemas financeiros e até mesmo casos de infidelidade”.

“Com o passar do tempo, meus familiares passaram a acreditar que o anel é amaldiçoado e mesmo ainda estando na família, ninguém o usa há anos por conta de seu histórico repleto de pequenos desastres”.

Ele está preocupado com o destino da peça

O homem então revela que sua noiva é completamente apaixonada por safiras e pelo anel em questão. Por não acreditar na maldição, e por saber que nenhum outro familiar quer a joia, ela pediu ao companheiro para dar o anel a ela como um presente de noivado.

“Eu não sou muito supersticioso, mas eu tenho fatos que comprovam que cada pessoa que usou o anel passou por momentos realmente ruins em sua vida, então por que arriscar? Tenho dinheiro para comprar um anel de safira novo para ela, um que não seja potencialmente amaldiçoado”, conta o homem.

Apesar disso, a noiva parece estar obcecada pelo anel de família e afirma que o companheiro está rejeitando um anel de boa qualidade apenas por uma superstição.

Enquanto ele não vê motivos para desafiar o destino, algumas pessoas estavam inclinadas a acreditar que a superstição era apenas criada em torno do ciclo natural da vida, algo que o rapaz fez questão de esclarecer:

“Eu também pensaria isso, mas as circunstâncias aleatórias das mortes, todas com menos de 1 ano de uso do anel, me fazem pensar o contrário. Uma pessoa morreu em um incêndio em sua casa, a seguinte morreu em um acidente de carro, a terceira tirou a própria vida ao descobrir que o marido a traia, a quarta foi vítima de um ex-namorado e a quinta perdeu o marido e o filho”.

Em pouco tempo, as pessoas foram categóricas em suas opiniões:

“O único lugar que esse anel deveria estar é em Mordor”, comentou uma pessoa em referência ao “Senhor dos Anéis”.

“Eu não sou supersticioso, mas isso é um recorde de acasos do destino”, finalizou outra.