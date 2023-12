Advogado veterano realiza saudação nazista no final de julgamento no Reino Unido

Thomas David Davidson, advogado veterano com 24 anos como juiz de tribunal de imigração, é multado em £250 após realizar saudação nazista ao final de um julgamento no Reino Unido.

Thomas Davidson, advogado em Fleet Street e ex-juiz de tribunal de imigração, foi ordenado a pagar uma multa de £250 e custas de £1.750 depois de surpreender um tribunal no Reino Unido.

Após representar um réu, Davidson adotou um sotaque alemão e concluiu o julgamento com uma saudação nazista, dizendo 'Jawohl' e erguendo o braço em um gesto associado ao regime de Hitler.

Tribunal-Daniel_B_photos-Pixabay

Daniel_B_photos / Pixabay

Multado por conduta ofensiva

O Bar Standards Board (BSB) considerou que a conduta de Davidson "diminuiu a confiança que o público deposita nele ou na profissão". O regulador independente impôs uma multa de £250 em 21 de novembro, além das custas.

A saudação Sieg Heil é ilegal na Alemanha e considerada discurso de ódio no Reino Unido. Davidson, que atua em diversas áreas jurídicas, tem 21 dias para recorrer.

O relatório completo do tribunal ainda não foi divulgado, e Davidson não apresentou resposta à alegação até o momento segundo o The Mirror. O incidente levantou questões sobre a conduta profissional e ética, destacando a importância da postura adequada no ambiente jurídico.