Vídeo: nocaute incrível em luta de influenciadores

Os eventos esportivos que têm influenciadores como protagonistas estão se tornando cada vez mais frequentes devido ao grande número de espectadores que atraem. Neste fim de semana, foi realizado uma chamada ‘Viral Fight’ e foi lá que dois dos participantes surpreenderam a todos com uma luta inesperada que teve um desfecho incrível.

O influenciador Fofo Márquez e o criador de conteúdo VladK Ruso entraram na jaula como a luta principal do evento, onde várias estrelas da internet estiveram em ação. Guadalajara testemunhou como o conhecido “menino rico do TikTok” subjugou seu oponente com boa técnica para derrotá-lo de forma brutal.

É importante mencionar que esse duelo deixou nos espectadores um sabor agridoce pelo final prematuro, mas com boas impressões pelo que foi visto na luta. Três minutos eram os que estavam combinados para cada round, mas Márquez só precisou de um minuto e meio para desferir alguns golpes em seu adversário e em seguida aplicar uma guilhotina para conseguir vencer por submissão.

VLADK RUSO VS FOFO MÁRQUEZ PELEA COMPLETA #fofomarquez pic.twitter.com/Um1TWfqd7w — señor tigre (@IxShort) December 3, 2023

Antes da rendição, VladK Ruso, que parecia favorito devido à sua aparência física, teve um bom começo em que conectou alguns golpes que machucaram seu oponente, mas à medida que os segundos passavam, sua energia diminuiu e ele desistiu da luta.