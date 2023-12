Ursinhos polares adoráveis: aventura e medo ao avistarem uma lebre minúscula

Nas terras geladas do Ártico, dois ursinhos polares tiveram um momento adorável de susto, e a mãe estava lá para acalmar seus medos. Um episódio inédito da série "Jornadas Animais Incríveis", da National Geographic, revela os bastidores da vida destes animais incríveis.

Em uma prévia exclusiva do novo episódio, narrado por Jeremy Renner, a National Geographic leva os telespectadores a uma jornada única na vida selvagem ártica. Uma mãe ursa polar emerge de sua toca com seus dois filhotes curiosos, proporcionando-lhes a primeira experiência ao ar livre no Ártico.

Os filhotes caminham casualmente pelo ambiente robusto até avistarem uma lebre do Ártico nas proximidades. Renner destaca que, embora um dia esses filhotes se tornem os predadores terrestres mais poderosos do mundo, neste momento, a reação é de medo.

Proteção materna

Ao avistarem a pequena lebre, os ursinhos não exibem força, mas sim medo. Em uma cena encantadora, eles se abrigam atrás de sua mãe, usando seu corpo como escudo contra a pequena lebre. Os filhotes emitem pequenos guinchos para alertar a mãe sobre o temor diante da criatura muito menor.

A ursa polar, aparentemente tranquila diante da lebre, deixa-a saltitar para longe antes de retomar sua jornada com os filhotes. Renner destaca que, embora a mãe ursa os guiará para se tornarem predadores temíveis, "mas não hoje".

Antes de adquirirem a bravura da mãe, os filhotes precisam aprender a caçar e sobreviver no ambiente ártico. A experiência delicada com a lebre é um dos muitos desafios que moldarão esses adoráveis ursinhos polares em futuros soberanos do Ártico como trouxe a People.