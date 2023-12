Senhora de 105 anos esbanja energia e encanta moradores de Três Lagoas; vídeo

Dona Albina adora cuidar e aguar as plantas do quintal e fazer a própria comida. - Foto: Reprodução/TVC

Em um país onde a expectativa de vida gira em torno dos 77 anos, atingir a marca dos 100 é uma verdadeira benção, especialmente quando se chega lá com saúde e lucidez. Albina de Souza Silva, moradora do bairro Vila Nova em Três Lagoas, é um exemplo inspirador dessa longevidade vibrante.

A Jornada de Albina Através dos Anos

Pela terceira vez consecutiva, nossa equipe de reportagem teve o privilégio de visitar Albina no mês de seu aniversário. Em 2021, a retratamos aos 103 anos, habilmente costurando em sua máquina. Sua paixão incluía a confecção de tapetes e o reparo de suas próprias roupas. No ano seguinte, em 2022, embora a costura já não fosse uma atividade diária, Albina encontrou uma nova paixão: preparar deliciosas tapiocas.

Uma Vida de Atividade e Resiliência

A trajetória de Albina é um testemunho de atividade constante e resiliência diante das mudanças naturais da vida. Seu amor por criar, seja através da costura meticulosa ou da culinária descontraída, destaca-se como uma fonte de inspiração para a comunidade local.

O Legado de Albina: Mais do que Números, uma Vida Rica em Experiências

Além dos 105 anos, Albina carrega consigo um legado valioso. Sua história não se resume apenas aos números, mas à riqueza das experiências vividas e compartilhadas. A comunidade de Três Lagoas se orgulha de ter uma figura tão notável entre seus residentes.

Novos Horizontes: O Que Esperar do Futuro de Albina?

À medida que Albina avança para novos capítulos de sua vida, a comunidade aguarda com expectativa o que o futuro reserva para essa centenária ativa. Sua jornada continua a inspirar, mostrando que a idade é apenas um número quando se mantém a paixão pela vida.

Um Farol de Inspiração para Todas as Gerações

Albina é mais do que uma centenária; ela é um farol de inspiração para todas as gerações. Sua vitalidade, paixão e resiliência são lições preciosas sobre como abraçar cada momento da vida com alegria e determinação. Que sua história continue a iluminar os corações daqueles que têm o privilégio de conhecê-la.

Fonte: RCN Notícias