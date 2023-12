Recordes extintos: do absurdo à controvérsia, o Guinness diz adeus a cinco façanhas únicas

Muitos aspiram à fama através do Guinness World of Records, onde qualquer façanha, por mais peculiar que seja, pode render reconhecimento.

Desde 1954, o livro tem sido a vitrine para os recordes mais inusitados. Contudo, algumas categorias foram retiradas não por serem patéticas, mas devido à controvérsia ou riscos associados.

Aqui estão cinco recordes extintos que marcaram história.

1. O fim dos exageros gastronômicos

A década de 1990 viu o desaparecimento das categorias relacionadas a "comer em excesso" do Guinness. A preocupação era que esses recordes pudessem incentivar a compulsão alimentar.

Apesar disso, feitos que envolvem comer com velocidade ainda são celebrados, com o site oficial do Guinness enfatizando a limitação a curtos períodos e pequenas quantidades.

2. O macabro recorde de ser enterrado vivo

Antigamente, o Guinness registrava feitos macabros, como ficar enterrado vivo. Em 1968, Mick Meaney permaneceu 61 dias em um caixão com fonte de oxigênio. No entanto, tentativas subsequentes, incluindo a fatal de Janaka Basnayake em 2012, levaram ao abandono dessa categoria.

3. A polêmica em torno da greve de fome

A famosa greve de fome também foi excluída, sendo considerada uma área sensível e difícil de monitorar pelo Guinness. Embora recusando inscrições públicas, o recorde de Angus Barbieri, que jejuou por 382 dias ingerindo apenas líquidos e vitaminas, foi reconhecido.

4. Beijos intermináveis: resistência extrema

A categoria "beijos mais longos" foi extinta em 2013 devido aos riscos à saúde. O recorde exigia que os participantes permanecessem com os lábios colados, sem pausas ou descanso. O casal tailandês Ekkachai e Laksana Tiranarat detinha o recorde final, beijando-se por 50 horas e 35 minutos.

5. Maratonas de dança: entre a tradição e a proibição

As maratonas de dança, popularizadas nas décadas de 1920 e 1930, enfrentaram críticas após a morte de Homer Morehouse em 1923. Algumas cidades americanas proibiram as competições. Embora ainda existam no Guinness, regras mais rigorosas foram estabelecidas, permitindo apenas participantes com mais de 16 anos e exigindo descanso mínimo a cada hora.

O Guinness World of Records continua a evoluir, adaptando-se aos valores contemporâneos e à preocupação com a segurança, deixando para trás registros que, embora impressionantes, eram demasiadamente controversos, concluiu o Mega Curioso.