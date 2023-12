Psicoterapeuta familiar adverte: frases-chave a evitar com crianças no Natal

À medida que o Natal se aproxima, especialistas em saúde mental aconselham os pais a repensarem suas abordagens ao falar com as crianças durante a temporada festiva. Fiona Yassin, psicoterapeuta familiar e fundadora da The Wave Clinic, compartilhou três frases-chave que os pais devem evitar para preservar o bem-estar emocional de seus filhos.

Armadilha psicológica

Fiona adverte contra o uso da ameaça de que o Papai Noel colocará as crianças na lista dos "travessos" se não se comportarem bem. Ela destaca que essa abordagem pode gerar ansiedade, especialmente em crianças com problemas de saúde mental. A psicoterapeuta enfatiza que recompensar o bom comportamento e punir o mau pode criar uma associação negativa entre a valia pessoal das crianças e suas ações.

Mensagens sobre comida

A expressão "eu mereço outra porção de…" também está na lista de frases a evitar, especialmente perto de crianças. Fiona destaca que atribuir um valor moral à comida pode desencadear pensamentos negativos e padrões de comportamento prejudiciais nos jovens. Na mesa de Natal, usar frases que associam o que se come à moralidade pode promover mentalidades alimentares prejudiciais, de acordo com o Mirror.

Promessas de presentes

A terceira advertência de Fiona envolve questões financeiras. Alerta os pais a evitarem dizer às crianças que não podem pagar contas se comprarem um presente. Fiona esclarece que as crianças, especialmente as pequenas, têm dificuldade em compreender questões financeiras complexas. Essa abordagem pode gerar ansiedade e culpa desnecessárias nas crianças.

Fiona conclui incentivando os pais a ajustarem suas palavras, reconhecendo que não se trata de culpar o passado, mas de criar um ambiente positivo. Evitar essas frases-chave pode prevenir o desenvolvimento de sentimentos negativos, incluindo ansiedade, culpa e vergonha nas crianças durante a época festiva.