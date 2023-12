Por um triz! Mulher escapa de ser atropelada por dois veículos

Mujer se salva de ser atropellada por dos vehículos en Armenia

Um vídeo impressionante se tornou viral nas redes sociais devido a um milagre que aconteceu com uma mulher. Ela esteve a centímetros de morrer em um acidente de trânsito, mas não era o seu dia e, felizmente, saiu ilesa.

De acordo com o vídeo, o acidente ocorreu na madrugada do dia 3 de outubro de 2021, no cruzamento da Carrera 18 com a Calle 22.

No filmagem, é possível ver uma mulher se preparando para atravessar a rua. Ela para ao ver um táxi se aproximando em alta velocidade e espera ele passar. De repente, na parte de baixo, pode-se ver um Renault Twingo atravessando o caminho do táxi e eles sofrem uma colisão cinematográfica.

A mulher ficou perplexa ao ver os dois veículos se chocando e explodindo suas partes dianteiras em mil pedaços. Devido à velocidade com que tudo aconteceu, ela nem sequer conseguiu se mover e reagiu depois que tudo havia ocorrido.

Enquanto os carros ficam no meio da rua destruída, ela apenas observa enquanto o Renault Twingo se afasta.

Felizmente, a mulher saiu ilesa e os condutores dos veículos apenas sofreram alguns ferimentos leves. Esse impressionante vídeo que se tornou viral nas redes sociais, mostra a boa sorte desta mulher que escapou por centímetros de ser atropelada.