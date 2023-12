Por um milagre, mulher escapa de ser atropelada por van; veja o vídeo

Mujer se salva de ser arrollada por camioneta de valores

Uma mulher viveu momentos de terror ao evitar ser atropelada por uma van de valores desgovernada enquanto passava perto de um elevador para entrar em uma estação do Macrobús em Zapopan, Jalisco (México).

Câmeras de segurança capturaram como a mulher e outro jovem, atrás dela, se aproximaram do elevador da estação San Isidro, localizada sobre Periférico, na colônia San Isidro, em 30 de novembro passado.

No entanto, no momento em que aparentemente a mulher atravessaria o arco para chegar ao outro lado da calçada, uma caminhonete de valores sem controle dos freios se aproximava da estrutura em alta velocidade.

Volcadura: En Periférico a la altura de la estación San Isidro en la Colonia San Isidro en Zapopan un camión de valores volcó y choco contra la fachada del elevador del ingreso al macrobus a metros está volcado otro vehículo caja seca. De momento se reportan al menos 4 lesionados pic.twitter.com/OzqCK8Ns6B — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) December 1, 2023

Nas imagens, é possível ver como a jovem, ao perceber que o veículo descontrolado se aproximava cada vez mais rápido, fugiu para a parte de trás do elevador para se proteger e evitar o possível impacto.

Finalmente, no vídeo observa-se como a caminhonete não conseguiu frear a tempo e colidiu com o elevador do Macrobús. Além disso, como resultado da colisão, o veículo capotou.

De acordo com relatos da mídia local e como pode ser visto de outra perspectiva nas câmeras de vigilância, o veículo de transporte de estoque estava ultrapassando outros veículos em alta velocidade na via Periférico, além de ter colidido com outro veículo alguns metros atrás.

Portanto, elementos da polícia municipal de Zapopan, assim como dos corpos de emergência, dirigiram-se à área para atender aos quatro feridos do acidente, sendo dois deles seguranças do veículo de valores.