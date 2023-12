O menino mais esperto: pediu ajuda à Alexa para fazer sua tarefa de matemática

A magia da tecnologia ficou evidente recentemente quando um engenhoso menino brasileiro se tornou viral ao utilizar a Alexa, a assistente virtual da Amazon, para obter ajuda com suas tarefas de matemática. O encantador episódio foi compartilhado na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) pelo jornalista venezuelano Eduardo Menoni, provocando risos e admiração entre os usuários.

No vídeo viral, a criança se aproxima sorrateiramente de Alexa e sussurra a pergunta: "Quanto é 55 menos 43?". A resposta instantânea do assistente virtual ressoa no vídeo, revelando através de um sussurro que a subtração resulta em 12. A cena é hilária e emocionante ao mesmo tempo, já que a criança utiliza a tecnologia para superar sua tarefa de maneira astuta.

O menino sussurrava para o assistente virtual

A jornada matemática não termina aí. O jovem gênio continua avançando e faz outra pergunta: "Alexa, quanto é 29 menos 19?". Novamente, o dispositivo fornece a resposta de forma precisa e cuidadosa, revelando que a subtração é igual a 10. O menino, satisfeito com suas respostas, se vira para sua mãe e diz que já terminou.

🚨| Niño se hace viral en Brasil por pedirle ayuda a Alexa para resolver matemáticas y agradecerle:



Para que la madre no se entere, tanto el niño como Alexa susurran. ¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/6xWFOC97Gd — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 29, 2023

Este vídeo encantador destaca como a curiosidade e a criatividade das crianças podem ser aproveitadas de forma engenhosa pelas ferramentas digitais. À medida que a tecnologia se integra cada vez mais em nossas vidas, este episódio nos lembra que as ferramentas digitais podem ser aliadas valiosas ou inimigas na educação e na aprendizagem.