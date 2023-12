O curioso ataque de uma ave a esta influencer poderia ter ferido um olho

As redes sociais testemunham momentos extraordinários, e recentemente um clipe de apenas alguns segundos se tornou viral, capturando o impactante encontro entre uma jovem influenciadora e uma ave, desencadeando uma experiência que ela descreve como “uma das coisas mais traumáticas” de sua vida.

No vídeo, a jovem aparece correndo quando um pássaro colide diretamente com seu rosto. A breve sequência se torna arrepiante quando reproduzida em câmera lenta, revelando que o bico do pássaro penetrou no olho da mulher, criando uma cena que rapidamente se tornou viral.

“Ao ver a gravação, fiquei traumatizada”

Visivelmente afetada, ela compartilhou seus sentimentos e a experiência aterrorizante em suas redes sociais: "Isso provavelmente é uma das coisas mais traumáticas que já aconteceram comigo. 1, eu tenho medo de pássaros. 2, ele literalmente entrou no meu olho. Na verdade, eu nem percebi que tinha entrado no meu olho. Eu pensei que apenas tinha batido em um lado do rosto até que assisti ao vídeo e fiquei traumatizada e literalmente me senti mal".

A sinceridade da influenciadora ao compartilhar sua experiência ressoou entre seus seguidores, gerando uma onda de reações e comentários de apoio. Alguns expressaram empatia diante do impactante incidente. Esse incidente não apenas destaca a natureza imprevisível da interação humana com a fauna, mas também como as redes sociais podem transformar eventos cotidianos em momentos virais que capturam a atenção global.

A influenciadora, apesar da experiência traumática, conseguiu conectar com sua audiência de uma maneira única, lembrando-nos que a autenticidade e a empatia são elementos fundamentais no tecido da interação online. “Fiquei impressionado, pensei que tivesse machucado o olho dela, terrível”, “Na minha cidade há um pássaro que dizem que se você olhar nos olhos dele ele arranca os seus. Muitas pessoas não acreditam nessa crença (eu às vezes). Mas agora eu acredito”, “lembrei daquele ditado ‘crie corvos e te arrancarão os olhos...’”, pode-se ler entre os comentários dos usuários.