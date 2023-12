Mulher 'mortificada' após erro constrangedor em depilação

Uma mulher passou por um momento constrangedor durante sua primeira depilação, ao interpretar literalmente as instruções e cometer um erro hilário que a deixou "mortificada".

A depilação é um tratamento que pode ser um salva-vidas para os entusiastas da beleza que gostam de se manter bem cuidados. No entanto, a experiência da depilação vem com algumas regras de etiqueta, e uma mulher aprendeu isso da maneira mais engraçada possível.

A usuária do TikTok, Julie, compartilhou sua experiência constrangedora online ao fazer sua primeira depilação do tipo Hollywood, também conhecida como depilação brasileira. Pensando que estava seguindo todas as regras, ela se despiu completamente, o que não era necessário.

A gafe viral

Julie revelou: "Pensando na vez em que fiz minha primeira depilação do tipo Hollywood, disseram para eu tirar minha roupa íntima". No entanto, ela procedeu tirando toda a sua roupa e deitou-se completamente nua na mesa de depilação. O resultado? Uma situação embaraçosa que ela descreveu como nunca antes ter sentido tanta vergonha.

O vídeo viral de Julie acumulou milhares de visualizações, com outros usuários se divertindo com sua trapalhada. Comentários como "Se você pudesse ouvir como estou gargalhando agora" e "Você deu a eles o tratamento Hollywood" mostram a reação divertida dos espectadores.

Apesar do constrangimento, uma esteticista tentou acalmar Julie, revelando que ela não estava sozinha e que esse tipo de engano não é incomum. O episódio serve como uma lembrança humorística de como pequenos equívocos podem ocorrer, mesmo em situações aparentemente simples, como uma depilação, lembrou o The Mirror.