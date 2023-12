Mãe 'prisioneira' em casa por alergia a árvores pede socorro

Mary Duncan, de 58 anos, enfrenta uma situação angustiante de se sentir uma "prisioneira" em sua própria casa devido a alergias a árvores. Incapaz de sair devido a reações alérgicas severas, ela agora implora por ajuda para derrubar duas grandes pinheiros em seu jardim.

A britânica sofre de alergias a árvores e musgo de carvalho, causando queimaduras e formigamento ao contato como levantou o The Mirror. As reações são tão intensas que ela afirma ser impossível trabalhar devido ao inchaço facial. Mary alega ter solicitado à associação habitacional intervenção para cortar as árvores, sem sucesso.

Arvores-Valentin-S-Pexels

Valentin S / Pexels

Apelo por assistência financeira

Com custos em torno de £1.400 para remover as árvores, uma quantia fora do alcance de Mary e seu parceiro Ian MacClean, eles enfrentam dificuldades financeiras e temem pela saúde futura. A associação habitacional afirmou que não cortará as árvores, sugerindo uma mudança como alternativa.

A Wheatley Group afirma que a manutenção do jardim é responsabilidade do inquilino. Embora tenham podado as árvores temporariamente, Mary e Ian buscam uma solução mais definitiva para as alergias. A mudança é oferecida como uma prioridade, mas a família sente que mais esforços deveriam ser feitos para resolver o problema.

Mary suspeita que sua alergia a árvores começou há cerca de cinco anos, apesar de ser alérgica a perfumes desde sempre. A presença de musgo de árvore, usado em perfumes, pode ser a causa das reações alérgicas. Enquanto enfrenta uma batalha com sua saúde e busca uma solução, a Wheatley Homes Glasgow afirma continuar em contato regular com Mary para fornecer ajuda conforme possível.