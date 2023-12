Jovem médica homenageia pai falecido na formatura; veja o vídeo

Sara Oliveira, de 23 anos, tornou-se um símbolo de amor e gratidão ao dedicar sua formatura em medicina ao pai, falecido apenas 20 dias antes do tão esperado momento. Em um discurso comovente, Sara relembrou a emocionante cena da cerimônia do jaleco, quando seu pai a surpreendeu com palavras de amor enquanto subia as escadas.

Persistência Após a Perda

Apesar da dor da perda recente, Sara enfrentou a difícil decisão de continuar seus estudos após a partida do pai. A jovem considerou trancar o curso, mas reconheceu que essa não seria a vontade de seu “maior apoiador”. Em uma publicação nas redes sociais, Sara expressou que o amor de seu pai a sustentou durante todos esses dias e continua sendo sua força motriz.

O Sonho Compartilhado

O pai de Sara não apenas testemunhou o sonho da filha de se tornar médica, mas também compartilhou desse desejo. A nova médica agradeceu em suas palavras, dizendo: “Obrigada por ter sonhado meus sonhos.” A conexão entre pai e filha permanece forte, mesmo após a partida, como Sara expressou: “Sinto sua falta, mas também te sinto todos os dias.”

Reações Emocionadas nas Redes Sociais

O vídeo do discurso de formatura de Sara provocou uma onda de emoção nas redes sociais. Comentários de internautas celebraram a conquista da jovem, oferecendo palavras de conforto e carinho. Uma usuária expressou: “Papai da Sara, ela conseguiu! Olhe por ela de onde você estiver. Parabéns, moça.” Outra compartilhou sua própria dor, destacando a importância de seguir em frente, inspirada pelo exemplo de Sara.

Fonte: Só Notícia Boa

