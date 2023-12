Homem se recusa a pagar pensão alimentícia após descobrir traição da ex-esposa

Um homem decidiu buscar o Reddit para contar exatamente como fez para garantir que sua esposa ficasse sem direito a nada após o divórcio. Sem se identificar, ele conta que não vê motivos para legalmente suportar a esposa após descobrir uma traição.

O homem explica que conheceu sua esposa quando tinha 30 anos e ela 20, na ocasião, ele estava “bem de vida”, enquanto ela “trabalhava em troca de um salário-mínimo”.

“Nós nos conectamos na mesma hora, nos casamos e tivemos 3 filhos juntos. Durante a gestação do primeiro, ela decidiu se tornar uma dona de casa e passou os próximos 20 anos cuidando das crianças enquanto eu trabalhava mais de 12 horas por dia”, revela o homem.

“Anos atrás eu descobri que ela estava me traindo com o marido de uma amiga e pedi o divórcio. O único bem importante que tínhamos nos EUA era a nossa casa e uma conta compartilhada, todos os meus investimentos foram feitos no meu país de origem, por conta de questões fiscais”.

Ele decidiu que não vai pagar

O homem então conta que sua decisão seguinte foi tomada com base no fato da esposa tê-lo traído, e afirma que se fosse outro cenário não agiria desta forma.

“No divórcio ela receberia metade dos investimentos durante o casamento com uma pensão alimentícia por 20 anos no valor de 30% do meu salário, mas eu tive a oportunidade de reverter isso ao voltar para meu país de origem”.

“Vendi a casa, transferi o valor para o exterior, voltei para meu país e a incitei a usar logo o valor das economias. Uma vez no exterior, parei de pagar tudo e agora ela não tem mais nada”.

“Meu filho acha que estou correto, mas minhas filhas acham que a mãe precisa de ajuda e que eu agi errado. Quero saber a opinião de outras pessoas”, finaliza o homem.

Para a grande maioria dos usuários do Reddit, ele agiu errado.

“Mesmo ela te traindo, não é uma questão de sentimentos, mas sim dela abdicar de sua carreira para cuidar dos filhos. Ela trabalhou tanto quanto você para isso”, comentou uma pessoa.

“Ela desistiu de muita coisa para criar seus filhos e você a deu segurança para fazer isso. Ela trabalhou ‘de graça’, errou em te trair, mas você também está errando agora”, finalizou outra.