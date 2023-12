Folhas levam a vizinhança em confronto policial após chamado mesquinho

Algumas pessoas não resistem a serem mesquinhas, mas quando o carma age rápido, a situação fica ainda mais intrigante. A história de um vizinho que chamou a polícia por folhas no quintal acabou tomando um rumo inesperado.

Orgulho do jardim e desdém do vizinho

O protagonista, orgulhoso de seu jardim impecável, compartilhou sua saga nas redes sociais: "No outono, gosto de limpar as folhas antes da chuva, mas meu vizinho, dono da casa há anos, não se importa com seu quintal, morando a estados de distância".

Em um dia comum de limpeza, algumas folhas caíram na garagem do vizinho, desencadeando um evento surpreendente.

Da reclamação à intervenção policial

Minutos após o incidente, uma viatura chegou, respondendo à reclamação sobre folhas na garagem. O vizinho, observando pela campainha, considerou a situação digna de intervenção policial. O policial, visivelmente irritado, atendeu ao chamado, sem imaginar o desfecho inusitado.

Chocado com a mesquinhez, o protagonista viu uma oportunidade de vingança. Após assegurar ao policial que resolveria a situação, solicitou a verificação do carro do vizinho estacionado na rua.

A vingança

Enquanto limpava as folhas, o protagonista viu os policiais inspecionando o carro, resultando na revelação de irregularidades. O vizinho foi alertado sobre a necessidade de resolver a situação em duas semanas, enfrentando multas se não o fizesse, de acordo com o Mirror.

Com um sorriso, o protagonista concluiu: "O vizinho teve que fazer uma longa viagem para resolver o problema do carro, deixando-o na garagem sobre algumas folhas secas".

A comunidade online aplaudiu a vingança astuta. Um usuário comentou: "Nunca torci tanto para alguém pagar por algo, isso é esplêndido! Bom trabalho". Outro acrescentou: "Na minha cidade, a polícia não responde a crimes contra propriedade. Imagina 20 licenças!" E um terceiro leitor exclamou: "YAAAAAY! Bem feito, vizinho de quintal limpo".