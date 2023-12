Estes são os objetos mais roubados nos hotéis 5 estrelas

O conforto e os mimos são a regra número um nos hotéis de luxo 5 estrelas. No entanto, essa mesma qualidade no atendimento os torna alvo de hóspedes ávidos por coisas alheias, pessoas que claramente não se contentam em desfrutar de tudo durante sua estadia, mas aproveitam para levar os objetos que lhes são fornecidos em sua acomodação.

O luxo esconde tudo o que acontece nos bastidores desses hotéis 5 estrelas, pois os funcionários e a gerência em geral vivenciam quase diariamente a experiência de roubos que ocorrem principalmente dentro dos quartos.

Um estudo da Wellness Heaven, um guia alemão de spas e hotéis de luxo, entrevistou 1.376 gerentes de hotéis para descobrir quais são os itens mais roubados pelos hóspedes.

Os sabonetes, shampoos e cremes de banho costumam estar entre os mais procurados, mas muitos consideram isso como parte do serviço.

A pesquisa determinou que as toalhas são os itens mais roubados nos hotéis 5 estrelas, seguidas pelos roupões de banho e cabides. Em seguida, estão as canetas, as baterias e os utensílios de talheres, como colheres, garfos e facas.

À lista mencionada, seguem as obras de arte, os tablets e os cobertores, também as almofadas e por último, os pratos.

Normalmente, os clientes mais frequentes nesses hotéis cinco estrelas são pessoas ricas, mas parece que eles não estão satisfeitos com os itens que têm em casa ou no escritório, pois ultimamente, o roubo de cafeteiras está em alta.

"A cafeteira, tão popular entre os hóspedes austríacos, também é solicitada pelos hóspedes de um hotel 5 estrelas que preferem o luxo, já que observamos que as estatísticas de roubo aumentaram em 4,8 vezes", diz a empresa responsável pelo estudo.

A pesquisa revelou que o roubo de papel higiênico ocorre em hotéis 4 estrelas.

Robôs surpreendentes e incomuns

Por incrível que pareça, não apenas objetos que podem ser colocados na bolsa ou na mala são roubados. Nas suas entrevistas com gerentes e funcionários, o Wellness Heaven descobriu que colchões, pianos e até mesmo ornamentos de animais grandes dissecados também foram roubados.

“Um hoteleiro italiano disse: ‘ao atravessar o saguão, percebi que faltava algo e logo depois descobri que três desconhecidos que estavam vestidos com macacões haviam levado o piano de cauda e, é claro, nunca mais foi encontrado’”.

Em um hotel na França, um hóspede foi pego tentando roubar uma cabeça de javali empalhada. Mais tarde, ele recebeu esse troféu: alguns amigos compraram a peça preciosa no hotel e a presentearam como presente de casamento.

Surpreendentemente, os colchões de luxo também estão na lista com uma probabilidade de roubo 5,4 vezes maior em hotéis cinco estrelas.

“Continua sendo um mistério como exatamente as mercadorias volumosas são transportadas para fora do hotel sem que ninguém perceba. A pedido, alguns hoteleiros nos informaram que isso ocorre apenas no meio da noite, utilizando elevadores que levam diretamente ao estacionamento subterrâneo”, destacou o Wellness Heaven, que registrou o relato de um trabalhador na Inglaterra que flagrou um hóspede tentando roubar os números que estavam na porta do quarto.